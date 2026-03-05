В елегантному костюмі і з шовковим шарфом: папараці заскочили Рікі Мартіна на Тижні моди у Парижі

Рікі Мартін / © Getty Images

До об’єктивів папараці на Тижні моди у Парижі потрапив 54-річний Рікі Мартін. Пуерториканський артист йшов на показ бренду Tom Ford. Він був радий зустрічі з фотографами: позував їм й широко усміхався.

Рікі мав красивий і бадьорий вигляд — він перебуває у чудовій формі. Співак був одягнений в елегантний чорний двобортний піджак з геометричним візерунком і з білою хусткою-паше у надгрудній кишені, в чорну футболку і чорні широкі штани у дрібні чорні цятки. На шиї у Мартіна був шовковий чорний шарф у дрібний білий горошок.

В артиста було стильне укладання, маленькі сережки-кільця у вухах й окуляри у чорній оправі на обличчі.