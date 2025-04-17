В елегантному пальті і туфлях із бантиками-крилами: Діана Крюгер продемонструвала стильний лук

Діана Крюгер / © Getty Images

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До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Діана Крюгер, яка вийшла в світ у стильному образі.

На зірці було чорне пальто із золотими ґудзиками, світло-блакитна сорочка також із золотими ґудзиками, чорна баска із імітацією нижньої частини жакета, а також чорні прямі штани із розрізами внизу.

Діана Крюгер / © Getty Images

Свій аутфіт Діана доповнила екстравагантними чорними туфлями з бантиками-крилами і чорними квітковими аплікаціями.

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Крюгер зробила укладання з м'якими локонами і червоний манікюр. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Діана Крюгер сходила на шопінг у білому джинсовому комбінезоні, чорній шкірчній куртці і з сумкою Chanel з торочкою.

Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер / © Associated Press Діана Крюгер і Норман Рідус / © Getty Images Діана Крюгер / © Associated Press Діана Крюгер / © Associated Press Діана Крюгер / © Associated Press Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер / © Associated Press Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер і Норман Рідус / © Getty Images Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер / © Getty Images