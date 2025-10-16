В елегантному пальті та асиметричнй мінісукні: Сара Джессіка Паркер на шоу Victoria’s Secret

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Реклама

Сара Джессіка Паркер відвідала феєричне шоу Victoria’s Secret Fashion Show 2025 у Нью-Йорку.

Акторка обрала для своєї появи все чорне. На ній бла асиметрична мінісукня, зверху якої вона одягла елегантне пальто із сатиновими ґудзиками. Лук вона доповнила чорними лакованими гостроносими тулями-човниками і сумкою торбою з різнокольоровими стразами.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Паркер зробила укладання із зачесаним назад волоссям, макіяж із блискучими тінями на повіках, вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а ще у неї був чорний манікюр.

Реклама

Нагадаємо, Сара Джессіка Паркер на червоній доріжці галавечора New York City Ballet з’явилася у чорно-бежевій сукні від бренду Iris Van Herpen з гігантськими театральними чорними крилами з ефектної сітчастої тканини.