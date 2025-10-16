ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

В елегантному пальті та асиметричнй мінісукні: Сара Джессіка Паркер на шоу Victoria’s Secret

Акторка в образі total black прийшла подивитися довгоочікуване шоу білизняного бренду.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Сара Джессіка Паркер

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер відвідала феєричне шоу Victoria’s Secret Fashion Show 2025 у Нью-Йорку.

Акторка обрала для своєї появи все чорне. На ній бла асиметрична мінісукня, зверху якої вона одягла елегантне пальто із сатиновими ґудзиками. Лук вона доповнила чорними лакованими гостроносими тулями-човниками і сумкою торбою з різнокольоровими стразами.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Паркер зробила укладання із зачесаним назад волоссям, макіяж із блискучими тінями на повіках, вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а ще у неї був чорний манікюр.

Нагадаємо, Сара Джессіка Паркер на червоній доріжці галавечора New York City Ballet з’явилася у чорно-бежевій сукні від бренду Iris Van Herpen з гігантськими театральними чорними крилами з ефектної сітчастої тканини.

Дата публікації
Кількість переглядів
48
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie