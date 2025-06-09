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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
305
Час на прочитання
1 хв

В елегантному вбранні від Prada: Кеті Голмс вийшла на червону доріжку престижної церемонії

Американська акторка відвідала 78-ме щорічне вручення премії «Тоні», яка присуджується в області американського театру.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кеті Голмс

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс цього року виходила на сцену, щоб вручити нагороду за найкращу чоловічу роль у спектаклі, а також була й сама серед номінантів.

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті носила на червоній доріжці сукню від Prada, яка була пошита в зелених та рожевих кольорах. Спідниця сукні була в класичному для бренду прямому фасоні та прикрашена кристалами, бісером та лелітками. Верхня частина сукні була вільною, з короткими рукавами і бантом ззаду. Також Голмс зібрала волосся у низький пучок, зробила макіяж та доповнила лук лаконічними сережками.

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

На цей театральний захід у Нью-Йорку Кеті повернулася через 15 років. Причина її повернення була більш ніж особливою: бродвейська п'єса "Наше містечко", в якій Голмс грає роль, була номінована на премію "Найкращий ремейк п'єси". Коли акторка ходила на репетиції до театру, її неодноразово фотографували папараці у стильних повсякденних вбраннях.

Сама акторка не приховувала своєї радості від номінації: «Я неймовірно вдячна всій нашій родині «Наше містечко» і дуже тішусь, що п'єса номінована на премію «Тоні». Яка честь! — Написала вона в Instagram.

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс з мамою Кейтлін / © Getty Images

Кеті Голмс з мамою Кейтлін / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © East News

Кеті Голмс / © East News

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс_2 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_3 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
305
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