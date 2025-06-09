В елегантному вбранні від Prada: Кеті Голмс вийшла на червону доріжку престижної церемонії

Кеті Голмс / © Associated Press

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Кеті Голмс цього року виходила на сцену, щоб вручити нагороду за найкращу чоловічу роль у спектаклі, а також була й сама серед номінантів.

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті носила на червоній доріжці сукню від Prada, яка була пошита в зелених та рожевих кольорах. Спідниця сукні була в класичному для бренду прямому фасоні та прикрашена кристалами, бісером та лелітками. Верхня частина сукні була вільною, з короткими рукавами і бантом ззаду. Також Голмс зібрала волосся у низький пучок, зробила макіяж та доповнила лук лаконічними сережками.

Кеті Голмс / © Associated Press

На цей театральний захід у Нью-Йорку Кеті повернулася через 15 років. Причина її повернення була більш ніж особливою: бродвейська п'єса "Наше містечко", в якій Голмс грає роль, була номінована на премію "Найкращий ремейк п'єси". Коли акторка ходила на репетиції до театру, її неодноразово фотографували папараці у стильних повсякденних вбраннях.

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Сама акторка не приховувала своєї радості від номінації: «Я неймовірно вдячна всій нашій родині «Наше містечко» і дуже тішусь, що п'єса номінована на премію «Тоні». Яка честь! — Написала вона в Instagram.

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