В елегантному жакеті, джинсах і кросівках: Ольга Сумська у стильному луку сходила до кінотеатру

Ольга Сумська

Ольга Сумська відвідала прем’єру українського фільму «Бачу тебе» від режисерки Юлії Бєляк, яка відбулася днями у столичному кінотеатрі «Оскар».

Акторка з’явилася на івенті у стильному образі кежуал. На ній був чорний елегантний жакет, чорний жилет і сині широкі джинси, які вона скомбінувала з чорними кросівками.

Аутфіт Ольга доповнила чорною сумкою із золотою ручкою-ланцюжком. До лацкану жакета вона прикріпила патріотичну синьо-жовту брошку з камінням у вигляді серця з торочкою. Акторка зробила ідеально рівне укладання, макіяж із бежевою помадою і завершила лук іміджевими окулярами та золотими каблучками.

Про фільм:

За сюжетом стрічки одне дивне селфі запускає несподівані події для українського військового Матвія: в телефоні він бачить красиву блогерку Вероніку. Його онлайн-спостереження перетворюються на закоханість, а раптова втрата зв’язку підштовхує чоловіка на пошуки її в реальному світі. Вийшло кумедно, зворушливо та романтично. Щоб знайти справжнє кохання, інколи достатньо лише одного збою.

Головні ролі у фільмі зіграли Олексій Яровенко, Ксенія Мішина, Анна Саліванчук та Андрій Федінчик. Через їхні персонажі стрічка порушує тему психологічної адаптації, глибоких внутрішніх трансформацій і пошуку нової опори після травматичних подій.

У національний прокат фільм «Бачу тебе» виходить 26 березня.