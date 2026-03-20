В елегантному жакеті, джинсах і кросівках: Ольга Сумська у стильному луку сходила до кінотеатру

Акторка стала зірковою гостею на галапрем’єрі нової української стрічки.

Аліна Онопа
Ольга Сумська відвідала прем’єру українського фільму «Бачу тебе» від режисерки Юлії Бєляк, яка відбулася днями у столичному кінотеатрі «Оскар».

Акторка з’явилася на івенті у стильному образі кежуал. На ній був чорний елегантний жакет, чорний жилет і сині широкі джинси, які вона скомбінувала з чорними кросівками.

Аутфіт Ольга доповнила чорною сумкою із золотою ручкою-ланцюжком. До лацкану жакета вона прикріпила патріотичну синьо-жовту брошку з камінням у вигляді серця з торочкою. Акторка зробила ідеально рівне укладання, макіяж із бежевою помадою і завершила лук іміджевими окулярами та золотими каблучками.

Про фільм:

За сюжетом стрічки одне дивне селфі запускає несподівані події для українського військового Матвія: в телефоні він бачить красиву блогерку Вероніку. Його онлайн-спостереження перетворюються на закоханість, а раптова втрата зв’язку підштовхує чоловіка на пошуки її в реальному світі. Вийшло кумедно, зворушливо та романтично. Щоб знайти справжнє кохання, інколи достатньо лише одного збою.

Головні ролі у фільмі зіграли Олексій Яровенко, Ксенія Мішина, Анна Саліванчук та Андрій Федінчик. Через їхні персонажі стрічка порушує тему психологічної адаптації, глибоких внутрішніх трансформацій і пошуку нової опори після травматичних подій.

У національний прокат фільм «Бачу тебе» виходить 26 березня.

