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- Шоу-бізнес
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В елегантному жакеті і штанях-палацо: Ніколь Шерзінгер у всьому червоному з'явилася на вулицях Нью-Йорка
47-річна колишня зірка Pussycat Dolls в образі lady in red потрапила під приціл фотографів.
Ніколь Шерзінгер потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли йшла на захід. Для свого виходу вона обрала яскравий лук у всьому червоному.
На Ніколь був елегантний подовжений жакет, водолазка і штани-палацо зі стрілками. Вбрання вона комбінувала із золотистими босоніжками на платформах і підборах.
Шерзінгер зробила укладання з локонами, макіяж із коричневою помадою і нюдовий манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками, шию — блискучим ланцюжком, а на руках були каблучки.
Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер у джинсовій сукні з високим розрізом і на шпильках продемонструвала струнку фігуру.