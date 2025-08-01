В елегантному жакеті і штанях-палацо: Ніколь Шерзінгер у всьому червоному з'явилася на вулицях Нью-Йорка

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

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Ніколь Шерзінгер потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли йшла на захід. Для свого виходу вона обрала яскравий лук у всьому червоному.

На Ніколь був елегантний подовжений жакет, водолазка і штани-палацо зі стрілками. Вбрання вона комбінувала із золотистими босоніжками на платформах і підборах.

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Шерзінгер зробила укладання з локонами, макіяж із коричневою помадою і нюдовий манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками, шию — блискучим ланцюжком, а на руках були каблучки.

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Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер у джинсовій сукні з високим розрізом і на шпильках продемонструвала струнку фігуру.