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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
1 хв

В елегантному жакеті і штанях-палацо: Ніколь Шерзінгер у всьому червоному з'явилася на вулицях Нью-Йорка

47-річна колишня зірка Pussycat Dolls в образі lady in red потрапила під приціл фотографів.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли йшла на захід. Для свого виходу вона обрала яскравий лук у всьому червоному.

На Ніколь був елегантний подовжений жакет, водолазка і штани-палацо зі стрілками. Вбрання вона комбінувала із золотистими босоніжками на платформах і підборах.

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Шерзінгер зробила укладання з локонами, макіяж із коричневою помадою і нюдовий манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками, шию — блискучим ланцюжком, а на руках були каблучки.

Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер у джинсовій сукні з високим розрізом і на шпильках продемонструвала струнку фігуру.

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