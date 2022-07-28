В епатажних образах: Maneskin прилетіли до Нью-Йорка і зустрілися з Анною Вінтурою

Переможці "Євробачення", епатажний гурт Maneskin, відвідали Нью-Йорк. Рокери з'явилися у студії SiriusXM Studios, де дали інтерв'ю та позували для кількох знімків.

Традиційно Томас Раггі, Вікторія Де Анджеліс, Даміано Давид та Ітан Торкіо одягнулися у сміливе вбрання у ретростилі. На обличчі кожного був яскравий макіяж, а луки вони доповнили прикрасами на шиї. Незвичайно, що у досить спекотний літній день Вікторія та Даміано вирішили розбавити луки чоботами.

Maneskin / Фото: Getty Images

Також зірки зустрілися з Анною Вінтурою в офісі Vogue.

Але зазначимо, що італійські знаменитості не єдині, хто носить влітку чоботи. Нещодавно в подібному образі була помічена американська супермодель Белла Хадід.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

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