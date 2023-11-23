В епатажному образі Гарлі Квін: Леді Гагу помітили папараці в двокольоровому комбінезоні з декольте

Співачку та акторку Леді Гагу помітили у Нью-Йорку після виступу з легендарними The Rolling Stones. Зірка була з ніг до голови одягнена в лук свого нового екранного персонажа — Гарлі Квін, в образі якої вона з'явиться в другій частині фільму "Джокер: Божевілля на двох".

На Газі був червоно-чорний комбінезон, розшитий лелітками від Topo Studio NY, який для неї створили на замовлення. Вбрання мало глибоке декольте і лише один рукав.

Також вона одягла чорний шарф, туфлі на величезній підошві та підборах, а також кілька прикрас. Гага зробила довгий чорний манікюр та розпустила волосся.

Леді Гага / Фото: Getty Images

На безіменному пальці у неї знову красувалася каблучка з великим каменем, можливо, вона повернулася на її руку після відновлення стосунків з ексбойфрендом Майклом Поланскі. Вони були у стосунках із 2019 року, але цього року несподівано оголосили про розлучення. Тоді повідомлялося, що вони мирно розійшлися, залишилися друзями. Але тепер пара знову почала з'являтися на публіці разом. Прикраса зірки була від Britt Bolton Jewelry.

Леді Гага / Фото: Getty Images

Також вона продемонструвала свій вокальний талант, коли заспівала з Міком Джаггером Sweet Sounds Of Heaven.

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