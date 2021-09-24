В фіолетовому бікіні і з афрокосичками: струнка Емілі Ратаковскі продефілювала на модному шоу

В фіолетовому бікіні і з афрокосичками: струнка Емілі Ратаковскі продефілювала на модному шоу

Модель з'явилася в сексуальному комплекті на показі білизняного бренду.

У березні цього року американська модель Емілі Ратаковскі вперше стала мамою і після короткої декретної відпустки знову повернулася на подіум. Днями дівчина вразила своєю розкішною та стрункою фігурою під час показу нової колекції білизняного бренду Ріанни Savage X Fenty.

Емілі продефілювала в ефектному фіолетовому бікіні з топом-бандо. Цей образ доповнили золоті масивні золоті браслети на руці і сережки у вухах, довгий манікюр і туфлі з леопардовим принтом. Волосся моделі було заплетене в безліч афрокосичок, а на обличчі візажисти зробили їй яскравий макіяж.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

Шоу було віртуальним і створеним у вигляді показу мод, концерту та постановок із танцюристами. Закритий показ для гостей, учасників і друзів Ріанни відбувся в Лос-Анджелесі, в готелі Westin Bonaventure Hotel & Suites. Трансляція для глядачів буде доступна від 24 вересня, на платформі Amazon Prime Video.

Для заходу Емілі вибрала цікаву шовкову асиметричну сукню з торочкою і строкатою квітковою вишивкою від бренду Morphew.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

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