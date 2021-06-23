У "голій" сукні з високим розрізом: порноактриса з "Холостяка" показала вечірній лук

У "голій" сукні з високим розрізом: порноактриса з "Холостяка" показала вечірній лук

Колишня актриса фільмів для дорослих прийшла на вручення премії.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — колишня порноактриса Анастасія (псевдонім — Адель Асанті), продемонструвала фоловерам в Instagram свій вечірній лук. Вона відвідала вручення премії Blogger Awards 2021.

Адель Асанті / Instagram Адель Асанті

Анастасія вдягла довгу "голу" сукню, розшиту золотими нитками, з високим розрізом до стегна, яку доповнила босоніжками на високих підборах і довгими сережками. Вбрання дозволило продемонструвати всі татуювання дівчини.

Асанті зібрала волосся в тугий високий хвіст і зробила ніжний макіяж в теплих відтінках і з нюдовой помадою.

Адель Асанті / Instagram Адель Асанті

"Безумна рада стати частиною цього шикарного заходу", — написала учасниця "Холостяка" під фото.

Нагадаємо, Анастасія зізналася, що зробила пластичну операцію на сідницях, і хизувалася результатами.

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