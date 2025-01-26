"В Харків я втекла від проблем": переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь стурбувала підписників

Переможниця реалітішоу "Холостяк-13" Інна Бєлєнь останнім часом перебуває у своєму рідному місті Харків. Про це свідчать фото та відео, які вона показує своїм підписникам в Instagram та в її Telegram-каналі.

Днями дівчина показувалася на відео зі своїми батьками під час вечері, а сьогодні вона вітала свою бабусю з днем народження.

Відсутність у її соцмережах Олександра Терена схвилювала підписників Інни і вони запитали у неї, де її коханий. На що Бєлєнь відповіла серйозно та офіційно: "Я можу сказати, що я знаходжусь в Харкові, а Олександр Будько – пише свою другу книгу".

Інна Бєлєнь

Відповідь Інни стурбувала її шанувальників і вони почали підозрювати, що, можливо, пара розійшлася. Та деякі підписники все-таки сподіваються, що Бєлєнь скоро повернеться до Києва і покажеться з Тереном на спільних фото та відео у соцмережі. А до столиці Інна повернутися обіцяє:

"В Харків я просто втекла від проблем, бо тут вдома і тут класно. У Києві вже дуже багато планів: і інтерв'ю, і на радіо мене покликали і на допрем'єрні покази, багато крутих справ на мене чекає".

Нагадаємо, Інна Бєлєнь розповіла, скільки заробляє і яку має нерухомість.

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