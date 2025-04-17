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- Шоу-бізнес
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В гламурних штанах з лелітками та золоті: Енн Гетевей прийшла на модний показ
У Нью-Йорку відбувся показ нової колекції бренду Ralph Lauren осінь-зима 2025.
Шоу відвідало багато знаменитостей, серед яких була і акторка Енн Гетевей.
Вона прийшла на показ у стильному вбранні, яке переважно складалося з речей бежевого кольору. Зокрема на ній були гламурні широкі штани, розшиті лелітками та з дірками, а також біла майка. Також Енн одягла вільний тренч, який носила розстебнутим.
Взуття акторка та її стилісти вибрали відкритим, а волосся зібрали у високий та гладкий хвіст. Її макіяж був у коричневій гамі, а з прикрас зірка одягла золоті аксесуари.
Також на показі нової колекції були помічені акторки Наомі Воттс та Мішель Вільямс.