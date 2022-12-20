В худі від свого бренду і з пластиром від прищів на обличчі: Джастін Бібер на прогулянці з дружиною-моделлю

Співак Джастін Бібер та його дружина – модель Гейлі – змогли поєднати свої насичені робочі графіки так, щоб провести час разом, це попри те, що перед святами у них багато роботи та знімань. Пару помітили у Лос-Анджелесі після тренування у залі.

На Гейлі того дня були мінішорти, кросівки зі шкарпетками та оверсайз кофти Toronto Argonauts — це мерч професійної футбольної команди з Канади. Також модель одягла сонцезахисні окуляри, сережки, на плечі у неї була сумка, а в руці термос із водою.

Джастін же одягнув широкі джинси, блакитну худі від свого бренду одягу, а ось на обличчі у нього було наклеєно кілька маленьких зірок — це гідроколоїдні пластирі від компанії Starface, призначені для лікування прищів.

Джастін і Гейлі Бібери / Фото: Getty Images

Також після цього з Мережі спалахнув скандал. Співак вилаяв у Instagram шведський бренд H&M за крадіжку його фото для нової колекції одягу та аксесуарів.

"Я не схвалив жодної речі в колекції H&M. Мерч, який вони зробили зі мною, є сміттям, і я закликаю його не купувати", — заявила зірка.

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