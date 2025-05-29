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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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292
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В яскравій сукні та чорних босоніжках: Скарлетт Йоганссон прийшла на прем’єру нового фільму

Скарлетт Йоганссон з’явилася на прем’єрі фільму у Нью-Йорку, у якому зіграла одну з головних ролей.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Скарлетт Йоганссон

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Акторка з’явилася на прем’єрі фільму «Фінікійський план» Веса Андерсона, прем’єра відбулася у травні 2025 року на Каннському кінофестивалі.

У джазовому залі Лінкольн-центру Скарлетт Йоганссон з’явилася в яскравій сукні без бретелів, зі струмливим подолом і драпуванням на талії.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

У неї на шиї було золоте кольє з двома великими камінням, у вухах кілька різних сережок, також Скарлетт зробила гарний вечірній макіяж очей, підкресливши очі і губи, і одягла кілька каблучок на пальці, зокрема і свою обручку. Світле волосся акторки було розпущене і укладене красивими локонами назад. Взута зірка була у чорні босоніжки на підборах.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Йоганссон в образі від Prada позувала на фотоколі у Каннах.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

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