ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

В яскравому костюмі в цятку та з укладанням хвилями: красива Джулія Робертс відвідала кінопремію

58-річна акторка Джулія Робертс відвідала чергову світську церемонію.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джулія Робертс

Джулія Робертс / © Getty Images

У Нью-Йорку відбулася 35-та церемонія вручення кінопремії Gotham Film Awards у Cipriani Wall Street. Акторка приїхала на неї в яскравому штанному костюмі в цятку від Tom Ford by Haider Ackermann і прикрасах Pasquale Bruni. Образ Джулія доповнила чорними гостроносими туфлями на підборах, красиво уклала волосся хвилями і зробила гарний нюдовий макіяж.

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

А нещодавно Робертс приїжджала до Лондона, де відвідувала 69-й Лондонський кінофестиваль BFI у Королівському фестивальному залі. Тоді знаменитість обрала для світського виходу елегантну білу сорочку із золотими ґудзиками, чорний фрак та класичні штани, які стилізувала із лакованими гостроносими чоботями на підборах.

Джулія Робертс у Лондоні / © Associated Press

Джулія Робертс у Лондоні / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
186
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie