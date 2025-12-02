В яскравому костюмі в цятку та з укладанням хвилями: красива Джулія Робертс відвідала кінопремію

Джулія Робертс / © Getty Images

У Нью-Йорку відбулася 35-та церемонія вручення кінопремії Gotham Film Awards у Cipriani Wall Street. Акторка приїхала на неї в яскравому штанному костюмі в цятку від Tom Ford by Haider Ackermann і прикрасах Pasquale Bruni. Образ Джулія доповнила чорними гостроносими туфлями на підборах, красиво уклала волосся хвилями і зробила гарний нюдовий макіяж.

А нещодавно Робертс приїжджала до Лондона, де відвідувала 69-й Лондонський кінофестиваль BFI у Королівському фестивальному залі. Тоді знаменитість обрала для світського виходу елегантну білу сорочку із золотими ґудзиками, чорний фрак та класичні штани, які стилізувала із лакованими гостроносими чоботями на підборах.