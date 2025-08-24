В яскравому образі і з дітьми: співачку Сіару зазнімкували під час прогулянки

Сіара з дітьми / © Getty Images

Співачка була одягнена в яскраву помаранчеву футболку зі своїм зображенням на ній, а також штани-кльош та взута в черевики такого самого кольору. До тону луку Сіара підібрала сонцезахисні окуляри. Зірка розпустила довге біляве волосся, одягла масивний ланцюг на шию та годинник на зап’ястя. За руки співачка вела своїх старших дітей — сина Ф’ючера та доньку Сієнну. Усі троє були в чудовому настрої та усміхалися.

Сіара з дітьми — сином Ф’ючером і дочкою Сієнною / © Getty Images

Нагадаємо, кількома днями раніше зірку також заскочили на прогулянці. Багатодітна мати тоді прогулювалася районом Сохо у темно-синьому короткому джемпері та широких блакитних джинсах, які одягла у поєднанні з гостроносими туфлями на підборах.