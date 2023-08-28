В ідеальній червоній сукні та в мюлях: Гейлі Бібер зачарувала образом, який обрала для інтерв'ю

Її лук був продуманий до дрібниць й ідеально відповідав приводу, з якого вона його вдягла.

Модель, засновниця косметичного бренду доглядової косметики Rhode, а також дружина Джастіна Бібер – 26-річна Гейлі Бібер – потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Зірку сфотографували, коли вона приїхала великим чорним автомобілем на Таймс-сквер і прямувала до студії ABC, щоб взяти участь у шоу Good Morning America.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

На моделі був тотал лук у червоному кольорі, який просто зводив з розуму, оскільки вона одягла розкішну сукню від Vivienne Westwood з опущеною лінією плеча, драпуванням та підкресленою талією.

Вбрання Гейлі доповнила прямокутною сумкою від Ferragamo, мюлями на дуже високих підборах від Maison Ernest, з кількома прикрасами — обручкою з величезним діамантом, підвіскою на шиї, золотим годинником і сережками. Волосся Гейлі поклала в елегантну зачіску на один бік.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Також дівчина зробила свій трендовий "полуничний" макіяж. Пов'язане її вбрання макіяж та й взагалі поява на ранковому шоу була із запуском нової лінійки косметики з полуничним смаком, яку вона зараз активно рекламує.

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