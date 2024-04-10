В ідеальному білому костюмі: красуня Жизель Бундхен відвідала виставку

43-річна Жизель Бундхен відвідала виставку Watches and Wonders, яка відбулася в Швейцарії.

На захід манекенниця приїхала у білому штанному костюмі, який складався з короткого приталеного жакету та широких білих штанів зі стрілками. Образ зірка доповнила золотими гостроносими босоніжками на підборах, годинником на зап'ясті та золотими сережками у вухах.

Біляве волосся Бундхен було розпущене і красиво укладене легкими хвилями, а на обличчі був зроблений класичний денний макіяж.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Раніше ми показували вам фото Жизель Бундхен із прогулянки із собакою по Маямі. Модель неквапливо ходила вулицею зі своїм сином Бенджаміном.

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