В ідеальному білому пальті та гламурних босоніжках: Кеті Голмс на Тижні моди в Нью-Йорку

Знаменитість відвідала показ колекції осінь-зима 2022 року.
У Нью-Йорку триває Тиждень моди і в понеділок 14 лютого однією з гостей показу Tory Burch стала акторка Кеті Голмс. Знаменитість, яку ми зазвичай бачимо в джинсах та кросівках, з'явилася перед камерами у гламурному образі, поєднавши біле класичне пальто, коричневу сукню та босоніжки з оригінальними підборами-келихами.
Волосся Кеті уклала в рівну зачіску, а в руці тримала невелику сумку з монограмою бренду.
Пальто – один із улюблених видів верхнього одягу зірки. Вона часто поєднує їх із трикотажними виробами, джинсами, лоферами та светрами. Також ми нещодавно розповідали про образ Кеті, у якому вона теж одягла біле пальто.
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