В ідеальному осінньому образі: Софію Річі сфотографували папараці з дорогою сумкою в руці

Вона вибрала аксесуар, з яким неодноразово з'являлася інша зірка.
25-річну американську модель Софію Річі, дочку співака Лайонела Річі, помітили в Малібу, коли вона йшла на вечірку бренду Loro Piana. На заході презентували публіці колекцію Cocooning.
Софія одяглася стильно та по-осінньому, оскільки поєднала білу сукню з коричневим шкіряним бомбером.
Рукави куртки вона підвернула, взула коричневі слінгбеки, зробила укладання та макіяж. Також у вухах Софія мала великі сережки, а в руці вона тримала маленьку квадратну сумку Loro Piana.
Цю модель сумки також обожнює і модель Джіджі Хадід. Дівчину неодноразово бачили з нею на прогулянках.
Вартість такої сумки майже 2 тисячі доларів.
Читайте також:
- У шифоновому топі на зав'язках: модель Софія Річі з'явилася в незвичайному літньому образі та в обіймах чоловіка
- Перший вихід після весілля: модель Софія Річі відвідала показ Chanel із чоловіком
- Вирішила одягнути вінтаж: Софія Річі з'явилася на весільній вечірці у вбранні яке колись носила Клаудія Шиффер