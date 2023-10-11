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В ідеальному осінньому образі: Софію Річі сфотографували папараці з дорогою сумкою в руці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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В ідеальному осінньому образі: Софію Річі сфотографували папараці з дорогою сумкою в руці

Софія Річі / Фото: Getty Images

Вона вибрала аксесуар, з яким неодноразово з'являлася інша зірка.

25-річну американську модель Софію Річі, дочку співака Лайонела Річі, помітили в Малібу, коли вона йшла на вечірку бренду Loro Piana. На заході презентували публіці колекцію Cocooning.

Софія одяглася стильно та по-осінньому, оскільки поєднала білу сукню з коричневим шкіряним бомбером.

Рукави куртки вона підвернула, взула коричневі слінгбеки, зробила укладання та макіяж. Також у вухах Софія мала великі сережки, а в руці вона тримала маленьку квадратну сумку Loro Piana.

Софія Річі / © Getty Images
Софія Річі / Фото: Getty Images

Цю модель сумки також обожнює і модель Джіджі Хадід. Дівчину неодноразово бачили з нею на прогулянках.

Джіджі Хадід / © Getty Images
Джіджі Хадід / Фото: Getty Images
Джіджі Хадід / © Getty Images
Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Вартість такої сумки майже 2 тисячі доларів.

Сумка Джіджі Хадід / ©
Сумка Джіджі Хадід

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Дата публікації
Перегляди
513
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