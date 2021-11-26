В імбирних кросівках та джинсах з розрізами: Тіна Кароль у стильному луці знялася у фотосеті

Співачка прорекламувала теплі кросівки свого бренду.
Тіна Кароль знялася у новій фотосесії авторства Gerasimenko Konstantin, в якій вона постала у стильному образі.
На співачці був костюм із деніму від українського бренду Ksenia Schnaider, який складався з жакету з хутром та широких джинсів із розрізами до стегна.
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Лук зірка доповнила карамельним кроптопом та теплими імбирними замшевими кросівками by Tina.
"Імбірні кроси must have", — підписала знімки Кароль.
Волосся артистка зібрала у хвіст, а на обличчі у неї був ніжний макіяж.
Тіна продемонструвала чудове почуття стилю та струнку фігуру.
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