Шоу-бізнес
218
В іменній футболці та джинсах-кльош: супермодель Клаудія Шиффер сходила на футбольний матч

Зірка відвідала матч Прем’єр-ліги, який відбувся в Лондоні.

Юлія Кудринська
Клаудія Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

55-річна німецька супермодель і зірка 90-х — Клаудія Шиффер — опублікувала у своєму Instagram серію фото, зроблених на стадіоні Gtech Community у Лондоні, де вона відвідала футбольний матч між командами «Брентфорд» і «Астон Вілла».

Модель позувала в іменній футболці команди «Брентфорд» — білій з червоними смужками — зі своїм прізвищем на спині і номером «51», а також у темно-синіх джинсах-кльош і сонцезахисних окулярах у білій оправі.

Також Клаудія позувала з гравцями команди і зробила фото в їхній роздягальні.

Такий інтерес зірки до футболу не дивний, адже вона та її чоловік — режисер Меттью Вон — нещодавно стали міноритарними акціонерами клубу «Брентфорд». І, найімовірніше, тепер часто з’являтимуться на футбольних матчах.

Нагадаємо, 25 серпня супермоделі Клаудії Шиффер виповнилося 55 років, і вона показала, як зустріла свій ювілей.

218
