В "кавуновому" бікіні: ефектна Ізабель Гулар блиснула стрункою фігурою

Бразильська топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret — Ізабель Гулар — 23 жовтня відзначила своє 40-річчя. Як пройшло свято, вона показала у своєму Instagram. Мабуть, модель вирішила зробити собі подарунок і вирушила у відпустку на один із бразильських курортів, звідки вже показала яскраві фото.

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Ізабель одягла бікіні з принтом у вигляді шматков кавуна та влаштувала фотосесію під тропічним душем на пляжі. Як завжди, модель мала приголомшливий вигляд.

Фото: Instagram Ізабель Гулар

Фото: Instagram Ізабель Гулар

Тримати себе у формі моделі допомагає спорт, вона зізнається, що поставила собі за мету займатися спортом щодня протягом години незважаючи на те, як завантажений день. Серед спортивних вправ вона виділяє бічну планку з обертаннями, скручування у планці та присідання з еспандером. Також Гулар любить практикувати йогу та часто демонструє у фотоблогу свої фірмові стійки на голові.

Нагадаємо, раніше топмодель Ізабель Гулар підкреслила ноги короткою спідницею. Вона стала зіркою нової промокампанії бренду джинсового одягу та позувала на пляжі у різних луках із деніму.

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