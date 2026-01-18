В хутряному кожушку та високих шкіряних чоботях: Ріанна потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку

Ріанна / © Getty Images

Рірі потрапила під приціли фотографів. Одягнена співачка була в спідницю довжини до колін, кофту на замку та короткий хутряний кожушок. Взула артистка двокольорові високі чоботи зі шкіри та замші на шпильці та з гострим носком, вона також була у чорній кепці на голові, а довге чорне волосся розпустила. У Рірі на обличчі був дуже виразний макіяж очей, губ і підкреслені вилиці яскравими рум'янами, у вухах виблискувало кілька сережок, а на шиї золоте кольє та діамантова прикраса.

Ріанна / © Getty Images

А нещодавно співачка поділилася у соцмережах серією знімків зі своїми дітьми на Барбадосі. Нещодавно Ріанна стала мамою втретє — у неї та її коханого, репера A$AP Rocky, народилася дочка, яку вони назвали Рокі. Також вони виховують ще двох старших синів – трирічного RZA та дворічного Ріота. Фото дітей Рірі рідко публікує у соцмережах.