В костюмі та стильному пальто: Меріл Стріп на знімальному майданчику сиквела «Диявол носить Prada»

Меріл Стріп / © Getty Images

Знаменитість грає головну роль редакторки глянцю Міранди Прістлі на зніманнях культового фільму. Меріл заскочили вчора під час роботи над новими сценами у Нью-Йорку.

Одягнена акторка була в молочний штанний костюм, а зверху на ній було яскраве літнє пальто. Діловий аутфіт доповнювала сумка до тону костюма, сережки-кільця у вухах, масивний золотий браслет на зап’ястя та кілька каблучок на пальцях.

Меріл Стріп / © Getty Images

Також Стріп була взута в туфлі з круглими носами на підборах, у неї на обличчі були чорні сонцезахисні окуляри і стильно укладене попелясто-біле волосся.

На зніманнях сиквела сфотографували цього дня і колегу Меріл — акторку Енн Гетевей, яка також виконує головну роль. Зірка з’явилася у кадрі у білій сорочці та плісованій спідниці з накладними кишенями.