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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

У костюмі від Roberto Cavalli: Емілі Блант на прем'єрі фільму "Ще одне просте прохання"

Акторка вигуляла вбрання із нової колекції відомого бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Емілі Блант

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант, яку багато хто знає за роллю у фільмі «Оппенгеймер», а також багатьох інших відомих картинах, відвідала прем’єру фільму «Ще одне просте прохання», який є продовженням фільму 2018 року «Просте прохання».

Творці фільму вирішили зняти другу частину цієї історії, а її режисером знову став Пол Фіг. До своїх ролей повернулися Блейк Лайвлі та Анна Кендрік. Емілі ж прийшла підтримати акторів на прем’єрі у Нью-Йорку. Вона вийшла для фото зі своїм давнім колегою Стенлі Туччі, з яким знімалася у фільмі «Диявол носить Prada».

Раян Рейнольдс, Емілі Блант, Стенлі Туччі та Блейк Лайвлі / © Associated Press

Раян Рейнольдс, Емілі Блант, Стенлі Туччі та Блейк Лайвлі / © Associated Press

Акторка носила того дня костюм від Roberto Cavalli з колекції осінь-зима 2025, який складався з блузи та красивої спідниці, прикрашеної квітковим принтом. Волосся Емілі зібрала в хвіст, а також доповнила свій образ прикрасами від Lorraine Schwartz Jewelry та сріблястими босоніжками від Alexandre Birman на високих підборах.

Емілі Блант і Стенлі Туччі / © Associated Press

Емілі Блант і Стенлі Туччі / © Associated Press

Блейк і Анна позували в гламурних луках. Лайвлі носила незвичайну сукню з прозорими деталями від бренду Tamara Ralph, яка була представлена в колекції весна-літо 2025, а ось Анна вбрання від Zuhair Murad.

Блейк Лайвлі та Анна Кендрік / © Associated Press

Блейк Лайвлі та Анна Кендрік / © Associated Press

Емілі Блант_7 / © Associated Press

© Associated Press

Эмили Блант_4 / © Associated Press

© Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант та Джон Красінскі / © Associated Press

Емілі Блант та Джон Красінскі / © Associated Press

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант та Джон Красінскі / © Getty Images

Емілі Блант та Джон Красінскі / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант на прем'єрі фільму / © Getty Images

Емілі Блант на прем'єрі фільму / © Getty Images

Емілі Блант_1 / © Associated Press

© Associated Press

Эмили Блант / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант_1 / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант_4 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
183
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