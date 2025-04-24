- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 58
- Час на прочитання
- 1 хв
У шкіряному міні з драпуванням і золотих прикрасах: Брук Шилдс сяяла на червоній доріжці
Вона прийшла підтримати довгоочікувану театральну адаптацію у Нью-Йорку.
Поки Міллі Боббі Браун лише дражнить шанувальників інформацією про те, що скоро на нас чекає фінальний сезон серіалу «Дивні дива», на Бродвеї вже поставили мюзикл за цією історією. Прем’єру вистави відвідало багато зірок, серед яких були деякі актори серіалу, а також модель і акторка Брук Шилдс.
На червону доріжку в готелі New York Marriott Marquis вона вийшла в короткій шкіряній мінісукні з драпуванням. Це модель від бренду Ronny Kobo під назвою Dila, що є справжнім шедевром конструкції та дизайну.
Елеганта коричнева сукня виділялася архітектурними деталями на плечах та акуратними складками. Обтислий силует був сучасний і мінімалістичний. Доповнила сукню Брук золотими прикрасами, капроновими колготками та туфлями на підборах. В руках вона тримала клатч-конверт, а на очі наділа окуляри, які часто носить.
Також цього тижня Брук Шилдс продемонструвала рожеве вбрання — обтислу сукню без рукавів, яка мала ледь помітний розріз під грудьми, що надавало образу нотки сучасності та робило його оригінальнішим. Свій образ вона завершила рожевими мюлями від Prada і відповідними аксесуарами, серед яких був чокер.