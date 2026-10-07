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В ланцюгах і твідовій куртці зі шкіряними рукавами: Катрін Деньов відвідала модний показ у Парижі
82-річна французька акторка мала чудовий вигляд в образі від Louis Vuitton на Паризькому тижні моди.
Катрін Деньов відвідала показ жіночої колекції Louis Vuitton весна-літо 2027, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.
Перед фотографами акторка постала в чорно-білій твідовій куртці з чорними шкіряними рукавами з монограмою Louis Vuitton. Вбрання мало ґудзики з лого Модного дому та трикотажні манжети з контрастними білими смужками.
Під курткою у Катрін був чорний топ, який вона скомбінувала з прямими чорними штанами зі стрілками та чорними гостроносими слінгбеками на невисоких підборах.
У руці Деньов тримала чорну сумку з короткою ручкою, золотистою фурнітурою і коричневими вставками з монограмним візерунком. З прикрас вона обрала золотий ланцюг на шиї, золотий браслет-ланцюжок і каблучку на руках.
Зірка мала об’ємне укладання з локонами, макіяж з акцентом на очах, які вона підкреслила чорним олівцем, і червоний манікюр.
Нагадаємо, Катрін Деньов на фешншоу Mugler прийшла в атласній блузці сіро-бежевого відтінку і чорній спідниці.