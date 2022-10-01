В лосинах та спортивній кофті: Дженніфер Еністон заскочили під час пробіжки

У Нью-Йорку повним ходом тривають знімання третього сезону серіалу "Ранкове шоу" з Дженніфер Еністон та Різ Візерспун у головних ролях.

Різ поки ще не була помічена папараці на зніманнях, а ось Еністон вже не вперше фотографують репортери на вулицях Нью-Йорка.

Цього разу знімали кадри, на яких видно, як героїня Дженніфер вийшла на пробіжку. Вона одягнена у спортивну кофту, лосини, кросівки від Nike та бейсболку, волосся її зібране у хвіст, на голові бейсболка, а у вухах навушники.

На іншому фото видно, як Дженніфер стоїть позаду одного з членів знімальної команди і усміхається, поки хтось інший фотографує її на телефон.

Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

Днем раніше 53-річна акторка була зображена на Коні-Айленді, штат Нью-Йорк, зі своїм новим партнером за серіалом — 51-річним Джоном Геммом. Вона була в іншому повсякденному образі – джинсах та пуловері, з розпущеним волоссям та в сонцезахисних окулярах.

Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

Впевнені, ми побачимо ще багато фотографій Еністон зі зніманнях, адже вони лише стартували, а сам серіал обіцяють випустити восени 2023 року, тобто через рік.

Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

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