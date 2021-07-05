В максіспідниці і яскравих кедах: Гелен Міррен приїхала до Канн

75-річна англійська акторка приїхала на 74-й щорічний Каннський кінофестиваль.

Гелен Міррен була зазнімкована репортерами в аеропорту Ніцци. Одягнена в білий топ, смарагдовий кардиган, зав'язаний на талії, картату довгу спідницю і кеди, підібрані до тону. На поясі у акторки була чорна сумка-бананка, на обличчі захисна маска, волосся вона зібрала і сховала під головний убір у вигляді пов'язки.

Гелен Міррен / Getty Images

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Дуже цікаво буде побачити, якою Гелен Міррен постане на червоній доріжці. Вона дуже любить яскраво і ефектно одягатися. Фестваль триватиме від 6 до 17 липня 2021 року в Каннах. На ньому покажуть два фільми від України — документальний фільм Сергія Лозниці "Бабин яр. Контекст" і стрічку "Ольга".

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