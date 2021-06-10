У максісукні і з аксесуарами від Celine: Кортні Кокс сходила до ресторану

56-річна зірка обрала сукню в популярний квітковий принт.

Зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс вибрала красиву сукню з довгим рукавом і V-подібним вирізом. Вбрання було в принт мільфлер, мало невелику обробку під грудьми і рюші на подолі і рукавах. Його вона поєднала з чорними черевиками і сумкою-відром від бренду Celine.

Волосся акторка уклала в легкі хвилі, а на обличчі зробила вечірній макіяж. Заскочили Кортні, коли вона попрямувала до розкішного італійського ресторану Giorgio Baldi, який полюбився багатьом знаменитостям.

Кортні Кокс / Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно HBO представив довгоочікуваний реліз року — новий спецепізод серіалу "Друзі". Після завершення серіалу минуло 17 років, і улюблені всіма актори знову зустрілися серед знайомих декорацій. Новий випуск був знятий у форматі токшоу, де ведучим виступив один з найвідоміших шоуменів Америки Джеймс Корден. За сюжетом виконавці головних ролей серіалу "Друзі" возз'єднуються і відвідують місця знімань легендарного шоу — квартиру Моніки, кав'ярню Central Perk, знаменитий фонтан, а також розповідають про кумедні випадки на зніманнях, які з ними трапилися.

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Кадри із серіалу "Друзі" (14 фото)

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