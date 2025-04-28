В мереживному бюстгальтері та мініспідниці: Ешлі Грем блиснула пишними формами

Ешлі Грем

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37-річна американська модель plus-size Ешлі Грем з’явилася у новій рекламній компанії Victoria’s Secret. Вона приміряла комплекти з нової колекції бренду, присвяченої Міжнародному дню матері, який традиційно відзначають 11 травня.

Ешлі позувала в пікантному мереживному боді, у чорному мереживному бюстгальтері, який вона поєднувала з мініспідницею та туфлями на підборах, а також у білому бюстгальтері з пуш-ап.

На одному з фото компанії Грем склали її діти — 5-річний Айзек та трирічні двійнята Малакай та Роман. Усі разом вони позували на дивані. Обличчя дітей модель приховує, тому вони зазнімковані спиною до камери.

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Ешлі не дарма стала зіркою промокампанії до Дня матері. Багатодітна модель відкрито ділиться своїм материнським досвідом у Мережі, включаючи труднощі та проблеми, пов’язані з вихованням дітей. Також Грем просуває позитивне ставлення до тіла та самоприйняття як серед дорослих, так і серед дітей.

Зараз Ешлі Грем виступає у бродвейському мюзиклі «Чикаго». У ньому вона грає головну роль — Роксі Гарт. Модель стверджує, що це була мрія всього її життя. Прем’єра мюзиклу з моделлю у головній ролі відбулася 15 квітня. У своєму Instagram вона показала фото із першої примірки костюмів для постановки.