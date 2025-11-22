В мюлях і сукні з квітковим принтом: Кірстен Данст зачарувала жіночним аутфітом на заході

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст відвідала спеціальний захід, присвячений цифровому релізу фільму «Грабіжник за покликанням», у якому вона зіграла. Івент відбувся у лондонському Вест-Голлівуді в Беверлі-Гіллз.

Для такої події акторка обрала жіночну чорну сукню з біло-зеленим квітковим принтом довжини міді. Вбрання мало галтер, оголені плечі та акцентний пояс-баску в тон, зі складками та великим бантом.

У цій сукні зірка мала стрункий і чарівний вигляд.

Аутфіт Данст доповнила чорними прозорими мюлями з бантиками. У неї було акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і золоті сережки-кільця у вухах.

Про фільм:

Стрічка «Грабіжник за покликанням» створена на реальних подіях. Це історія колишнього військовослужбовця Джеффрі Манчестера (Ченнінг Татум), який здійснив серію пограбувань ресторанів McDonald’s, проникаючи через дах будівель. Його засудили та посадили до в’язниці, але згодом він зумів утекти. Після втечі Манчестер переховувався протягом кількох місяців у великому магазині іграшок. Фільм показує не лише кримінальні історії головного героя, а й особисту кризу, емоційні переживання, стосунки та внутрішній конфлікт.