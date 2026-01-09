У небесно-блакитний сукні Moschino: Ель Феннінг відвідала захід у Беверлі-Гіллз

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг відвідала вечерю, організовану Модним домом Louis Vuitton і журналом W Magazine з нагоди церемонії нагородження Intimate Awards у Беверлі-Гіллз. Однак обрала дівчина сукню не від бренду-організатора, а від Moschino.

Небесно-блакитна сукня акторки була з колекції весна-літо 2026. Вишукана сукня-бюстьє мала складки на ліфі, драпірування та асиметричний подол. А от на спині були вирізи. Також Ель доповнила образ чорними туфлями від Bottega Veneta та лаконічними прикрасами Cartier. Волосся вона зібрала і зробила дуже ніжний та лаконічний макіяж, у якому її візажистка використала техніку Halo Lip Trend — її губи були обведені олівцем. Так само губи часто фарбує старша сетра Ель — відома акторка Дакота Феннінг.

До речі, коллекція, у якій була представлена сукня акторки, наробила багато галасу, адже разом із сукнями бренд Moschino показав суміш іронії, гри та соціальної критики, показавши глядачам замість звичайних стильних сумок артоб’єкти. Моделі виходили, тримаючи в руках каструлі, але не справжні, а зшиті з тканини. Інші клатчі були у вигляді коробок з логотипом бренду Moschino, манекенів, паковань фруктів і навіть відер чи цегли.

