В неоново-рожевому штанному костюмі: Зендея зачарувала красивим образом

Актриса обрала вбрання з колекції весна-літо 2022 року.
Зендея та Том Голланд продовжують з'являтися на різних заходах заради піару нової частини "Людини павука", де зіграли головні ролі. У п'ятницю, 10 грудня, актори з'явилися у студії SiriusXM – де дали радіоінтерв'ю.
25-річна актриса Зендея обрала неоново-рожевий вовняний брючний костюм Alexander McQueen із двобортним жакетом, чорні туфлі-човники та великі сережки-кільця. Волосся дівчина просто вирівняла, а на обличчі у неї був макіяж із чорними стрілками та накладними віями, який виглядав розкішно.
Том одягнув чорні штани, черевики та сорочку в принт polka-dot. Також з ними був ще один колега – актор Джейкоб Баталон.
Нагадаємо, що Зендея та Том нібито зустрічаються, але офіційно вони свій роман не підтвердили. Багато шанувальників думають, що пара "грає" кохання заради просування фільму.
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