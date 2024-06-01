В об'єктивах папараці: албанська модель без бюстгальтера вийшла на прогулянку в Маямі

До об'єктивів папараці на вулицях Маямі потрапила албанська модель Тіка Камай.

Дівчина обрала для свого виходу пікантний лук. На ній була біла дуже коротка сукня з глибоким декольте. Під нею не було бюстгальтера, тож Тіка виблискувала своїми пишними і сексуальними грудьми.

Тіка Камай / Фото: Getty Images

Камай також похизувалася стрункими ногами. Взута вона була у чорні мюлі з крокодилячої шкіри і на шпильках.

У Тіки було хвилясте укладання, масивні чорні сонцезахисні окуляри і невеликі сережки з камінням. У руці вона тримала мініатюрну стьобану сумочку від Chanel на ланцюжку.

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