В об'єктивах папараці: албанська модель без бюстгальтера вийшла на прогулянку в Маямі

Тіка Камай без білизни вийшла у світ.
До об'єктивів папараці на вулицях Маямі потрапила албанська модель Тіка Камай.
Дівчина обрала для свого виходу пікантний лук. На ній була біла дуже коротка сукня з глибоким декольте. Під нею не було бюстгальтера, тож Тіка виблискувала своїми пишними і сексуальними грудьми.
Камай також похизувалася стрункими ногами. Взута вона була у чорні мюлі з крокодилячої шкіри і на шпильках.
У Тіки було хвилясте укладання, масивні чорні сонцезахисні окуляри і невеликі сережки з камінням. У руці вона тримала мініатюрну стьобану сумочку від Chanel на ланцюжку.
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