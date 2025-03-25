В об'єктивах папараці: Карлі Клосс в обтислій сукні засвітила вагітний живіт на вулицях Нью-Йорка

Папараці заскочили Карлі Клосс на вулицях Сохо у Нью-Йорку. Вона мала чудовий вигляд.

Модель була одягнена у чорну обтислу сукню міді з глибоким вирізом і короткими пишними рукавами. Вбрання гарно підкреслило її вагітний живіт. Образ Карлі доповнила високими чорними напівпрозорими рукавичками і чорними лакованими гостроносими туфлями на високих шпильках.

Карлі Клосс / Фото: Getty Images

Модель зробила укладання з м'якими локонами, ніжний макіяж, вуха прикрасила золотими сережками, шию – масивним золотим ланцюжком, а на руку зверху рукавички вона одягла золотий браслет і каблучку з цього самого комплекту.

Нагадаємо, Карлі Клосс про свою вагітність повідомила нещодавно, опублікувавши в Instagram свої "вагітні" фото. Батько дитини – бізнесмен Джошуа Кушнер, який є рідним братом Джареда Кушнера (чоловік Іванки Трамп). Пара почала зустрічатися 2012 року, а одружилася у жовтні 2018 року. Вони виховують двох синів: 4-річного Леві Джозефа і півторарічного Елайджу Джуда.

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