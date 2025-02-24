В об'єктиві камери чоловіка: Гайді Клум позувала в мереживній червоній білизні та панчохах

Модель опублікувала відверте фото у Мережі.
51-річна німецька модель та суддя шоу America's Got Talent – Хайді Клум – поділилася у Instagram сміливим фото, автором якого став її чоловік – 35-річний музикант Том Каулітц.
Зірка позує біля вікна. На ній комплект мереживної червоної білизни, яку вона поєднує з червоними панчохами та червоними туфлями-човниками на високих підборах. Її волосся розпущене, а у вухах – золоті сережки. Фігура моделі має приголомшливий вигляд.
Зазначимо, Клум виховує чотирьох дітей – двох доньок та двох синів. Усі діти народилися у шлюбі моделі зі співаком Силом. Хоча для старшої дочки Лєні він і не є біологічним батьком, проте Гайді почала зустрічатися з артистом, вже будучи вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе. З Томом Каулітцем модель не має спільних дітей.
Раніше, нагадаємо, Гайді Клум відвідала церемонію "Греммі" в обтислій сукні силуету "русалка", що підкреслювала її пишні груди і абсолютно прозора від талії. Наряд мав невеликий шлейф і накидку.
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