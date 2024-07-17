В обдертих чоботах і топі з оленям: Белла Хадід в об'єктиві папараці

27-річна модель показала під час прогулянки новий літній образ.
Белла Хадід продемонструвала новий літній аутфіт. Під час прогулянки Нью-Йорком вона з'явилася у джинсових мінішортах і милому світлому топі з рюшами у зоні декольте і зображенням маленького оленя. Топ підкреслив її сексуальний бюст.
Лук Хадід доповнила шкіряними ковбойськими чоботами з обдертими носками і шкіряною сумкою ручної роботи з флористичним мотивом.
Вона зробила укладання з локонами, нафарбувала губи нюдовою помадою, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, а на руках у неї було безліч браслетів і каблучок, одна з яких – із зображенням символу Playboy.
Нагадаємо, раніше Белла Хадід з'явилася на вулицях Нью-Йорка у шкіряних мінішортах і високих чоботах.
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