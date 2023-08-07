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В об'єктиві папараці: британська радіоведуча у леопардовій сукні прогулялася пляжем на Ібіці

В об'єктиві папараці: британська радіоведуча у леопардовій сукні прогулялася пляжем на Ібіці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
424
Час на прочитання
1 хв
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В об'єктиві папараці: британська радіоведуча у леопардовій сукні прогулялася пляжем на Ібіці

Вік Гоуп / Фото: Getty Images

Вік Гоуп насолоджується відпусткою на острові у Середземному морі.

Папараці заскочили британську радіоведучу і журналістку Вік Гоуп під час відпочинку на Ібіці.

На знаменитості була сукня з леопардовим принтом та високим розрізом. Вона босоніж прогулювалася пляжем і мочила ноги у морі.

Вік Гоуп / © Getty Images
Вік Гоуп / Фото: Getty Images

Фотографи зазнімкували, як Гоуп через розріз продемонструвала стрункі ноги.

Вік вийшла на сонце без головного убору та сонцезахисних окулярів. Вона зібрала волосся у хвіст і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

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Дата публікації
Перегляди
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