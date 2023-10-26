В об'єктиві папараці: Гейлі Бібер мінішортами підкреслила стрункі ноги

Модель зазвичай виходить у світ у гламруних образах, але цього разу вона обрала повсякденний лук.

Папараці заскочили Гейлі Бібер у Беверлі-Гіллз. Модель прогулювалася вулицями міста.

Для свого виходу вона обрала комфортний лук. На ній був чорний в'язаний асиметричний светр із широкими рукавами і чорні мінішорти, які чудово підкреслили її стрункі ноги.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Образ Бібер доповнила червоною бейсболкою, чорно-сірими кросівками, білими шкарпетками і чорною сумкою. Вуха вона прикрасила золотистими сережками-напівкільцями, а шию – ланцюжком із діамантовою підвіскою у вигляді літери B. У рукав вона тримала чорні сонцезахисні окуляри. Темно-бордовий довгий манікюр завершив аутфіт Гейлі.

Нагадаємо, Гейлі Бібер на Тижні моди у Парижі зачарувала елегантним вбранням.

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