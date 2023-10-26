Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В об'єктиві папараці: Гейлі Бібер мінішортами підкреслила стрункі ноги

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1374
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В об'єктиві папараці: Гейлі Бібер мінішортами підкреслила стрункі ноги

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Модель зазвичай виходить у світ у гламруних образах, але цього разу вона обрала повсякденний лук.

Папараці заскочили Гейлі Бібер у Беверлі-Гіллз. Модель прогулювалася вулицями міста.

Для свого виходу вона обрала комфортний лук. На ній був чорний в'язаний асиметричний светр із широкими рукавами і чорні мінішорти, які чудово підкреслили її стрункі ноги.

Гейлі Бібер / © Getty Images
Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Образ Бібер доповнила червоною бейсболкою, чорно-сірими кросівками, білими шкарпетками і чорною сумкою. Вуха вона прикрасила золотистими сережками-напівкільцями, а шию – ланцюжком із діамантовою підвіскою у вигляді літери B. У рукав вона тримала чорні сонцезахисні окуляри. Темно-бордовий довгий манікюр завершив аутфіт Гейлі.

Нагадаємо, Гейлі Бібер на Тижні моди у Парижі зачарувала елегантним вбранням.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1374
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація