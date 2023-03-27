В об'єктиві папараці: модель Playboy у сукні з дуже відвертим декольте блиснула сосками

Зіркові красуня без бюстгальтера вийшла на прогулянку.
В об'єктиви папараці потрапила колишня учасниця американського реалітішоу "Острів кохання" і модель Playboy - Алана Паолуччі.
Дівчина вийшла на вулиці Лос-Анджелеса у провокаційному образі. На Алані була коротка сукня з дуже відвертим фігурним декольте, під яким звичайно ж не було бюстгальтера. Крізь тонку тканину просвічувалися її соски, а один із них навіть виглянув із-під сукні.
Вбрання модель доповнила чорними босоніжками на високій платформі і підборах та білою сумочкою з металевою фурнітурою.
Паолуччі зробила об'ємне кучеряве укладання і макіяж із коричневою помадою. У вухах у неї були екстравагантні металеві сережки.
Нагадаємо, зірка реалітішоу для Netflix - Selling Sunset - Челсі Лазкані вийшла у світ у рожевому костюмі, який складався із бра і мініспідниці. Красуня ідеально підкреслила свій сексуальний бюст.
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