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В об'єктиві папараці: модель Playboy у відвертій мінісукні похизувалася пишним і сексуальним бюстом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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В об'єктиві папараці: модель Playboy у відвертій мінісукні похизувалася пишним і сексуальним бюстом

Елізабет Марі Шевальє / Фото: Getty Images

Елізабет Марі Шевальє обожнює вбраннями підкреслювати своє спокусливе декольте.

До об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила 28-річна американська модель Playboy, зірка Instagram і OnlyFans - Елізабет Марі Шевальє.

Дівчина вийшла в світ у провокаційному луку. Вона одягла чорну мінісукню зі стразами, яка просвічувалася від спалахів фотокамер. Верх вбрання складалося із ліфа, який чудово закцентував увагу на пишному сексуальному бюсті моделі.

Образ Елізабет доповнила літніми чорними чоботами з відкритими носками, світлою трикутною сумочкою з логотипом бренду Chanel і чокером зі стразами.

Елізабет Марі Шевальє / © Getty Images
Елізабет Марі Шевальє / Фото: Getty Images

Шевальє розпустила волосся, зробила насичений макіяж із пишними віями і прикрасила вуха сережками-кільцями. Аутфіт вона доповнила червоно-білим маніікюром.

Марі похизувалася не лише сексуальними формами, а й гарною рівномірною засмагою.

Нагадаємо, минулого разу Елізабет підкреслила пишне декольте асиметричною срібно-золотою сукнею, розшитуою паєтками і бісером. 

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Дата публікації
Перегляди
351
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