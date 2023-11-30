В об'єктиві української фотографині: ефектна Меган Фокс приміряла стильні образи у новому фотосеті

37-річна актриса й модель – Меган Фокс – стала головною зіркою нового випуску журналу та з'явилася на його обкладинці. Авторкою фотосету стала українська фотографиня Яна Яцюк, яка раніше вже співпрацювала з багатьма голлівудськими селебріті – Кейт Бланшетт, Білла Айліш, Наташа Лайонн та інші.

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"Зірка обкладинки намагається переконати себе, що вона екстраверт, але реальність така, що після випуску своєї першої збірки віршів про різні стосунки з чоловіками в її житті їй потрібно повернутися додому до Лос-Анджелеса, щоб знову відчути себе самою собою..."Я відчувала, що щось подібне має стати надбанням громадськості, тому що, сподіваюся, воно буде набагато приголомшливішим, ніж фільм, в якому я знялася, або що-небудь, що я збираюся опублікувати в Instagram", – йдеться в публікації в соцмережі журналу під відео з бекстейджу знімань.

Меган приміряла стильні образи – маскулінне смугасте пальто, довгу ангорову сукню з високим розрізом і атласне персикове пальто, і вчергове похизувалася новою стрижкою.

Нагадаємо, раніше Меган Фокс сходила на інтерв'ю в рамках просування своєї збірки віршів "Милі хлопчики отруйні", яка заснована на її житті, переживаннях та особистих драмах.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

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