В об'ємній рожевій шубі та в сукні з бантом: Періс Гілтон під прицілом папараці

Образ був витриманий у її улюбленому кольорі.
Гламурна Періс Гілтон потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Зірка мала яскравий, ніжний та досить романтичний вигляд, оскільки обрала легку сукню з бантом на комірі.
Її сукня була виконана дрібним плісуванням і прикрашена мереживом на ліфі та подолі. Носила її Періс у поєднанні з об'ємною пухнастою шубою рожевого кольору, а також у поєднанні з бежевими сітчастими колготками та слінгбеками.
Завершували образ знаменитої красуні рожева сумка від власного бренду, а також сонцезахисні окуляри. Волосся вона уклала у легкі локони і зробила улюблений макіяж.
Сукня Гілтон була від Self-Portrait і це одна з її найулюбленіших марок. Голлівудська зірка неодноразово раніше носила сукні від цього бренду на різноманітні заходи та червоні доріжки. Також бренд обожнює і часто носить її молодша сестра Нікі Гілтон.
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