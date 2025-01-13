В об'ємній шубі і джинсових мінішортах: папараці заскочили Сьюкі Вотергаус на вулицях Нью-Йорка

33-річна британська акторка і модель у стильному образі вийшла у світ.
Дружина Роберта Паттінсона – Сьюкі Вотергаус – потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка.
Дівчина мала стильний вигляд. На ній була об'ємна біло-руда шуба зі штучного хутра, світшот карамельного відтінку, джинсові мінішорти і щільні графітові колготи.
Аутфіт Сьюкі доповнила чорними чоботами із золотою фурнітурою і чорною сумкою.
У Вотергаус було розпущене волосся, а на обличчя вона одягла сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, нещодавно західні ЗМІ писали, що Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус таємно зіграли весілля на Карибських островах.
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