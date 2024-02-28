В об'ємній шубі і замшевих туфлях: Кейт Мосс продемонструвала стрункі ноги на Тижні моди у Парижі

Кейт Мосс відвідала показ Модного дому Yves Saint Laurent, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

На фешнівенті вона з'явилася у гламурному луку. На ній була чорна об'ємна шуба з двома рядами ґудзиків, чорні капронові колготи і чорні замшеві туфлі на шпильках. Довжина шуби дозволила супермоделі продемонструвати свої стрункі ноги.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Мосс зібрала волосся ззаду і зробила макіяж із акцентом на червоній помаді. У вухах у неї були елегантні золоті сережки, а на руці – золоті браслети.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на показ Bottega Veneta на Міланському тижні моди Кейт Мосс постала в елегантному чорному пальті та шкіряних ботфортах на підборах.

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