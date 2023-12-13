В об'ємному джемпері та лосинах: Алессандра Амбросіо потрапила під приціл фотографів

Зазвичай Алессандра не пропускає тренування у студії пілатесу. Цього разу модель заскочили після заняття, коли вона поверталася до свого автомобіля.

Одягнена вона була в трикотажний подовжений джемпер молочно-білого кольору, чорні лосини, високі білі шкарпетки та взута у кросівки New Balance. Її волосся було розпущене, на обличчі були сонцезахисні окуляри і кілька сережок у вухах.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

А нещодавно ми бачили розкішний вихід Алессандри Амбросіо на кінофестивалі в Саудівській Аравії. У місті Джідда проходив міжнародний кінофестиваль "Червоне море", який відвідала бразилійка.

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