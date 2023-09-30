В об'ємному картатому пальті і знову без мейка: Памела Андерсон сходила на модне шоу

56-річна зірка Playboy Памела Андерсон відвідала показ жіночої колекції весна-літо 2024 року Andreas Kronthaler For Vivienne Westwood на Паризькому тижні моди.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Одягнена Андерсон була в довге об'ємне пальто у велику червону клітинку з об'ємним капюшоном. Вона знову була без макіяжу, з червоним манікюром і одягла лаконічні сережки-цвяшки у вуха.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Цей показ відвідала і колишня зірка Victoria's Secret Барбара Палвін.

Барбара Палвін / Фото: Associated Press

Раніше цього тижня Андерсон відвідала показ жіночої колекції весна-літо 2024 року бренду Isabel Marant, який відбувся на Паризькому тижні моди.

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