В обислій чорній сукні: вагітну "Диво-жінку" Галь Гадот заскочили на прогулянці

Проста сукня підкреслила вже не маленький живіт знаменитості.
На початку березня акторка Галь Гадот, яка зіграла у фільмі "Диво-жінка", оголосила, що чекає на третю дитину. Протягом цих місяців вона продовжувала активно ділиться знімками в Instagram, давати інтерв'ю і навіть пройшлася декількома червоними доріжками.
Вчора ж зірка вийшла на прогулянку і відвідала ресторан зі своїми дочками в Лос-Анджелесі, а папараці зробили кілька її фото, коли вона прямувала до свого автомобіля.
У спекотний день Галь вибрала просту, легку і трохи обтислу чорну сукню з-під якої було видно спортивний топ. Сукню вона поєднала з чорними ляпанцями і сумкою через плече. Волосся акторка зібрала, а на обличчі в неї були сонцезахисні окуляри і захисна маска в принт "зебра".
Нагадаємо, що Галь і її чоловік Ярон Версан вже виховують двох доньок Альму і Майю.
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